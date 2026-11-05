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5 नवंबर 2026 का राशिफल: मेष राशि के लिए आज का दिन शुभ, जानें अपना भविष्यफल

गुरुवार 5 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 05 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आपके लिए पांचवें भाव में होगा. साहित्य और कला में रुचि रखने वालों के लिए आज का दिन शुभ है. स्नेहीजन के साथ हुई मुलाकात से आपका मन खुश रहेगा. दोपहर बाद घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. विरोधियों से वाद-विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा जातक अधिकारियों से बहस से बचें. दोपहर बाद मौन रहने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों को मन में नहीं आने दें. समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे.

वृषभ- 05 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आपके लिए चौथे भाव में होगा. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता बनी रहेगी. स्थायी संपत्ति के काम आज टालें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. दोपहर बाद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी. आज आप किसी धार्मिक काम में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा. कार्यस्थल पर आपको अपने काम से काम रखना चाहिए. अनावश्यक दूसरों के काम में दखल ना दें.

मिथुन- 05 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आपके लिए तीसरे भाव में होगा. किसी खास काम में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. विरोधी भी आपसे पराजित होंगे. दोपहर बाद घर में किसी विवाद का वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नेगेटिव विचार आपको हताशा में धकेल सकते हैं. आज आपका भाग्य साथ देगा. जॉब और बिजनेस में लाभ होगा. कर्क- 05 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आपका मन किसी उलझन में रहेगा. किसी विशेष काम करने में निराशा होगी. परिजनों के साथ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. किसी निर्धारित काम में आपको कम सफलता मिलेगी. दोपहर बाद आपका समय अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाई-बहनों से लाभ मिलेगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. मन की चिंता दूर होगी. सिंह- 05 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. हर कार्य दृढ़ निर्णयशक्ति से करेंगे. इससे आपको सफलता मिलेगी. आज क्रोध की भावना थोड़ी रहेगी, इसलिए ज्यादातर जगहों पर मौन बने रहें. सरकारी काम से लाभ होगा. परिवारजनों का साथ मिलेगा. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. कन्या- 05 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन सिंह राशि का चंद्रमा आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आपका मन इमोशनल रहेगा. इमोशनल होकर किसी तरह का गलत निर्णय न लें. ध्यान रखें. आज चर्चा और वाद-विवाद से दूर रहें. किसी के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार ना करें. दोपहर बाद आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढे़गी. फिर भी क्रोध पर संयम रखें.