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0 नवंबर 2026 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़े भविष्यफल

मेष- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज संभलकर कदम रखें. विवाद हो सकता है. आज कोई चिंता परेशान करेगी. अनिद्रा के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त होगा. आज यात्रा को टालें. कार्यस्थल पर काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी से मतभेद होंगे.

वृषभ- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. दोपहर बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. कोई काम पूरा न होने से अपयश मिलेगा. आज धैर्य से काम लें.

कन्या- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. सुख और शांति रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा. दोपहर बाद आपके मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा होगी. आज वाणी पर संयम बरतें. कोर्ट-कचहरी के कामों में निर्णय लेते समय सावधानी रखें. धन हानि के साथ-साथ मानहानि भी हो सकती है.

सिंह- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. नए काम की शुरुआत करेंग. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यवसाय बढ़ाने संबंधी किसी योजना पर काम कर सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है.

कर्क- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आप संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर होगी. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. हालांकि वाणी पर संयम रखें. नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

मिथुन- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपका मन क्रोधित रहेगा. किसी बात की चिंता रहेगी. इस कारण किसी कार्य में मन नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ होगा. भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन का लाभ मिलेगा. विविध क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं. अधूरी मन की मुराद भी पूरी हो सकती है. प्रियपात्र और मित्रों से मुलाकात होगी. पर्यटन का आयोजन हो सकता है. शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय लाभप्रद है.

वृश्चिक- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा हो सकेगा. व्यापार में लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे. पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है. आज किसी प्रियपात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से मन में उत्साह रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

धनु- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. नए काम की शुरुआत आज न करें. किसी बात को लेकर मन में ग्लानि का भाव रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिजनों से वाद-विवाद न करें. दोपहर बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है. पारिवारिक कठिनाइयां भी कम होंगी. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है.

मकर- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरने वाला है. मनोरंजक एक्टिविटी मेें मन लगेगा. भागीदारी से लाभ होगा. सुखद यात्रा का संयोग बनेगा. व्यापार में लाभ होगा, परंतु दोपहर बाद आपका मन किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं लगेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो जाएंगे. परिवार में विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई की चिंता रह सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज का दिन पूरी तरह से शुभ फलदायी है. व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपना काम समय पर करने की पूरी कोशिश करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा. घर में भी खुशी का वातावरण रहेगा. अविवाहित जातकों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है. विद्यार्थियों का मन मनोरंजन में लगा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सकारात्मक है.

मीन- 30 नवंबर, 2026 सोमवार को चंद्रमा आज कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. किसी बात की अशांति रहेगी. किसी कारणवश धन खर्च होगा. स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा. इस कारण कार्यस्थल पर आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा. विवाद होने की भी आशंका बनी रहेगी. दोपहर बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा. काम में यश कीर्ति मिलेगी. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.