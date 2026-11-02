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2 नवंबर 2026 का राशिफल: एक क्लिक में मेष से लेकर मीन राशि का जानें भाग्यफल

सोमवार 2 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 02 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप संवेदनशील रहेंगे. लोगों का मजाक भी आपको बुरा लग सकता है. मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. मकान या जमीन के दस्तावेजी काम आज न करें. बेचैनी को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता और योग करें. नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने से बचें. छात्रों के लिए समय मध्यम है. नौकरीपेशा लोग भी आज धैर्य से केवल अपना काम पूरा करें.

वृषभ- 02 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आप किसी बात को लेकर इमोशनल रहेंगे. इससे आपका मन द्रवित होगा. दोपहर बाद स्थिति में बदलाव होगा. आपकी कोई पुरानी चिंता दूर होगी. इस कारण आपका मन खुश रहेगा. आप कल्पना शक्ति से रचनात्मक काम कर सकेंगे. परिजनों या दोस्तों के साथ भोजन का अवसर मिलेगा. कोई आकस्मिक यात्रा हो सकती है. आर्थिक मामलों में परेशानी नहीं आएगी. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा.

मिथुन- 02 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. शुरुआती परेशानी के बाद आपके निर्धारित काम आसानी से पूरे होंगे. इससे आपको प्रसन्नता होगी. सही आर्थिक योजनाओं के चलते आपकी परेशानियां कम होंगी. नौकरी और व्यवसाय में सहयोगियों का साथ मिलेगा. मित्रों तथा प्रियजनों के साथ की गई मुलाकात आपकी खुशी को बढ़ा देगी. परिवार में शांति और आनंद का माहौल रहेगा. कर्क- 02 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आपके दोस्तों, परिजनों तथा परिवार के साथ आपका दिन काफी बेहतर रहेगा. उनकी ओर से मिले उपहार आपको खुशी देंगे. बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा. स्वादिष्ट भोजन का अवसर मिलेगा. शुभ समाचार मिलेंगे. आर्थिक लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा. आज शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप आनंद का अनुभव करेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन उत्तम है. सिंह- 02 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आपके लिए कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहना हितकर होगा. मन में बेचैनी रहेगी. विभिन्न चिंताएं सताएंगी. शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है. अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें, अन्यथा विवाद हो सकता है. आज आप काफी भावुक रहेंगे. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है. कन्या- 02 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन कर्क राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आपको यश, कीर्ति और लाभ मिलेगा. धन की स्थिति अच्छी होगी. परिजनों तथा दोस्तों संग दिन आनंद से गुजरेगा. कहीं घूमने जा सकते हैं. पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताएंगे. दांपत्यजीवन में आनंद प्राप्त होगा. संतान के समाचार मिलेंगे. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में कोई नया टारगेट आपको मिल सकता है.