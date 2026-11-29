ETV Bharat / spiritual

29 नवंबर 2026 का राशिफल: रविवार को कन्या राशि को होगा धन लाभ, लाभदायक दिन

रविवार 29 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 29 नवंबर, 2026 रविवार को चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में रहेगी. आज भावुकता काफी रहेगी. बात या व्यवहार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. मां के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. कार्यस्थल पर भी मौन रहें. आप ज्यादातर समय अपने काम में ही व्यस्त रहेंगे. किसी से अनावश्यक विवाद हो सकता है. भोजन और नींद में अनियमितता रह सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. मन की शांति के लिए आध्यात्म का सहारा लें. अचल संपत्ति संबंधी चर्चा को टालें.

वृषभ- 29 नवंबर, 2026 रविवार को चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. चिंताएं कम होने से राहत का अनुभव करेंगे. आज आप भावुक और संवेदनशील रहेंगे. आपकी कल्पनाशक्ति और सृजनशक्ति उभर कर सामने आएगी. साहित्य लेखन तथा कला के क्षेत्र में योगदान करेंगे. माता संग आपकी आत्मीयता बढ़ेगी. छोटी यात्रा हो सकती है. वित्तीय मामलों पर ध्यान दें. आपका पूरा दिन आनंद में गुजरेगा.

मिथुन- 29 नवंबर, 2026 रविवार को चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. मित्रों एवं परिजनों के सहयोग से काम आसानी से होंगे. उत्तम भोजन और वस्त्र की सौगात मिलेगी. नेगेटिव विचारों को दूर रखें. व्यापार में अनुकूल वातावरण से खुश होंगे. दोपहर बाद उत्साह तथा ताजगीभरा समय रहेगा. नौकरीपेशा लोग आज आराम के मूड में रहेंगे. कर्क- 29 नवंबर, 2026 रविवार को चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे. दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों से उपहार मिल सकता है. आप दिन खुशी में गुजारेंगे. प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे. पत्नी का विशेष साथ मिलने से प्रसन्न होंगे. बहुत दिनों से चल रहा मतभेद दूर हो सकेगा. कार्यस्थल पर आज आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी नहीं है. सिंह- 29 नवंबर, 2026 रविवार को चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. क्रोध और आवेश से बचें. संभलकर बातचीत करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है. किसी बात की चिंता रहेगी. परिजनों संग वाद-विवाद हो सकता है, परंतु दोपहर बाद मन खुश रहेगा. दोस्तों संग बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खर्च पर अंकुश रखें. हो सके तो ज्यादातर समय मौन रहें. किसी से विवाद हो सकता है. कन्या- 29 नवंबर, 2026 रविवार को चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आपको लाभ होगा. मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे. महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा. धन प्राप्ति के लिए भी समय शुभ है. व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यात्रा कर सकते हैं. अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिल सकती है. आज का दिन लाभदायी रहेगा.