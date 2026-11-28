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28 नवंबर 2026 का राशिफल: शनिवार का दिन सिंह राशि के लिए शुभ नहीं, जानें अपना हाल

शनिवार 28 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 28 नवंबर, 2026 शनिवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. नए काम के लिए सुबह का समय अनुकूल रहेगा. आज सरकारी लाभ की संभावना है. व्यापार में लाभ होगा. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. विचारों में शीघ्र ही परिवर्तन होगा. दोपहर बाद उलझन रह सकती है. इससे काम अधूरे रह जाएंगे. परिजनों के साथ शांति से शाम गुजार सकेंगे. प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक अनुभव प्राप्त होंगे. अपने प्रिय के साथ समय गुजार सकेंगे.

वृषभ- चंद्रमा आज 28 नवंबर, 2026 शनिवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. मित्रों तथा स्नेहीजनों से मुलाकात से मन खुश रहेगा. आज निवेश की योजना बनाएंगे, हालांकि सोच-समझकर निवेश करें. दोपहर बाद वाणी पर नियंत्रण रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है. व्यापार में भी आपको मेहनत का फल मिलेगा. भाई-बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन- चंद्रमा आज 28 नवंबर, 2026 शनिवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. आज मित्रों एवं परिजनों के सहयोग से काम आसानी से पूरे होंगे. उत्तम भोजन करेंगे और वस्त्रों की खरीदारी करेंगे. नेगेटिव विचारों को दूर रखें. नौकरीपेशा लोगों को काम बोझ परेशान करेगा. व्यापार में अनुकूल वातावरण से मन में खुश रहेगा. उत्साह तथा ताजगीभरा दिन है, इसे आनंद से गुजारें. कर्क- चंद्रमा आज 28 नवंबर, 2026 शनिवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आय कम और व्यय अधिक होगा. आंखों में दर्द रह सकता है. मानसिक चिंता रहेगी. वाणी में संयम रखें. किसी बात को लेकर उलझन रहेगी. दोपहर बाद आपकी समस्या सुलझेगी. आर्थिक लाभ होगा. परिस्थितियों में भी सुधार दिखेगा. परिवार संग हंसी-खुशी से दिन बीतेगा. मन से नेगेटिविटी दूर रखें. ऑफिस के काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है. सिंह- चंद्रमा आज 28 नवंबर, 2026 शनिवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज क्रोध ज्यादा आएगा. लोगों से संभलकर बातचीत करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है. मन में चिंता रहेगी. परिजनों से वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद आप खुश रहेंगे. ऑफिस में आज काम की अधिकता रहेगी. दोस्तों संग बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा. खर्च पर अंकुश रखें. अपने साथी की भावना का आदर करें. कन्या- चंद्रमा आज 28 नवंबर, 2026 शनिवार को मिथुन राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आपका दिन अनुकूल रहेगा. परिजनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे. दोस्तों और स्वजनों से उपहार मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के काम से अधिकारी खुश रहेंगे. दोपहर बाद किसी बात का कन्फ्यूजन रहेगा. जल्दबाजी में कोई काम न करें. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है. मित्रों से लाभ होगा. आपके लिए समय लाभ का है, लेकिन ज्यादा लालच में न आएं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.