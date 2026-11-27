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27 नवंबर 2026 का राशिफल: आज कर्क राशि के बढ़ेंगे खर्च, विवादों से बचें

शुक्रवार 27 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा 27 नवंबर, 2026 शुक्रवार को मिथुन राशि में रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन चंचल रहेगा, इस वजह से निर्णय लेने में परेशानी होगी. कोई भी महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं कर पाएंगे. विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर बाद नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. आप किसी बौद्धिक या तार्किक चर्चा में भाग लेंगे. साहित्य लेखन के लिए दिन अच्छा है. परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर देना फायदे में रहेगा.

वृषभ- आज चंद्रमा 27 नवंबर, 2026 शुक्रवार को मिथुन राशि में रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपको पूरी तरह से स्थिर होकर काम करना है. अच्छे अवसर हाथ से जा सकते हैं. यात्रा सफल नहीं होगी. भाई-बंधुओं से प्रेम तथा सहयोग मिलेगा. कलाकारों, कारीगरों और लेखकों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विरोधी परास्त होंगे. स्वास्थ्य मध्यम फलदायी है. विद्यार्थियों पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है.

मिथुन- आज चंद्रमा 27 नवंबर, 2026 शुक्रवार को मिथुन राशि में रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन लाभदायक है. सुबह से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा. मित्रों तथा सगे-संबंधियों संग मिलकर उत्तम भोजन का आनंद लेंगे. आर्थिक लाभ होगा. इसके साथ-साथ गिफ्ट भी मिल सकता है. सभी के साथ मिलकर आनंददायक समय गुजारेंगे. दांपत्यजीवन खुशनुमा बना रहेगा. स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा. नकारात्मक विचार दूर होने से उत्साह बना रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे. कर्क- आज चंद्रमा 27 नवंबर, 2026 शुक्रवार को मिथुन राशि में रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. बेचैनी तथा स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. निर्णय शक्ति प्रभावित होगी. परिजनों संग मनमुटाव हो सकता है. किसी काम में मन नहीं लगेगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. धन खर्च बढ़ेगा. गलतफहमी या वाद-विवाद से दूर रहें. आज दूसरों से बातचीत करने में सतर्कता बरतें. ज्यादातर समय मौन रहें. सिंह- आज चंद्रमा 27 नवंबर, 2026 शुक्रवार को मिथुन राशि में रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज व्यापार में लाभ और आय में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोग अपना काम सही समय पर कर सकेंगे. उत्तम भोजन प्राप्त होगा. मित्रों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. मित्रों से आज विशेष सहायता प्राप्त होगी. खरीदारी के लिए बाहर जाने का अवसर मिलेगा. बुजुर्गों तथा बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. कोई शुभ प्रसंग हो सकता है. वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा. पत्नी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है. कन्या- आज चंद्रमा 27 नवंबर, 2026 शुक्रवार को मिथुन राशि में रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है. नए काम की शुरुआत सफल रहेगी. व्यापार करने वालों तथा नौकरीपेशा लोगों के लिए लाभ का दिन है. पदोन्नति की संभावना है. अधिकारी से लाभ होगा. धन और मान-सम्मान मिलेगा. पिता से लाभ होगा. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन में सकारात्मक विचार आएंगे. सरकारी काम पूरे होंगे. व्यवसाय के काम से बाहर जाना पड़ सकता है. जीवनसाथी से कोई मतभेद दूर होगा.