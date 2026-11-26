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26 नवंबर 2026 का राशिफल: मिथुन राशि का हो सकता है विवाद, जानें अपने दिन का हाल

गुरुवार 26 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 26 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. बोली में मिठास बनाए रखें, विवाद होने की आशंका दूर रहेगी. लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है. भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा. दोपहर बाद आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और उत्साह कम होगा. ऑफिस के काम में कम रुचि लेंगे. किसी बात को लेकर इमोशनल होंगे. रिश्तों की सफलता के लिए अपनों को मनाना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों को लेकर आज का दिन अच्छा है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

वृषभ- चंद्रमा आज 26 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. दिन की शुरुआत में ताजगी और आनंद अनुभव होगा. रचनात्मकता से आप कठिन काम भी आसान बना लेंगे. काम का उत्साह बना रहेगा. दोपहर बाद किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी. इससे वैचारिक स्तर पर आप खोए रहेंगे. जरूरी निर्णय आज टाल दें.

मिथुन- चंद्रमा आज 26 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज हर मामलों में संभलकर चलें. घर में परिजनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें. शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक चिंता होगी. दोपहर बाद काम का उत्साह दिखेगा. पारिवारिक वातावरण में भी अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मनोरंजन में धन खर्च होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. कर्क- चंद्रमा आज 26 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ होगा. किसी प्रियपात्र से मुलाकात होगी. मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु दोपहर बाद कई चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. इस दौरान धैर्य से काम लें. ज्यादातर समय मौन रहें. शाम में शुरू किया काम अधूरा ही रह जाएगा. आज अनावश्यक खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें. सिंह- चंद्रमा आज 26 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. व्यापार में वृद्धि होगी. आप व्यापार में नए ग्राहक बनाने के लिए मेहनत करनी होगी. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. परिजनों तथा मित्रों संग समय अच्छा गुजरेगा. आर्थिक लाभ आपको हो सकता है. संतान की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा चिंताजनक समय नहीं है. कन्या- चंद्रमा आज 26 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार को वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. नए काम के लिए आज का दिन अनुकुल है. धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी. कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का बोझ रहेगा. विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं. दोपहर बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है. कोई अधूरा काम आज पूरा होगा. व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी. गृहस्थ जीवन में मधुरता रहेगी. मान-सम्मान मिलेगा. योग या एक्सरसाइज करने का मन करेगा.