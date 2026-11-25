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25 नवंबर 2026 का राशिफल: आज वृषभ राशि के बढ़ेंगे खर्चे, मतभेद बढ़ेंगे

बुधवार 25 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 25 नवंबर, 2026 बुधवार को राशि बदलकर वृषभ राशि में होंगे. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आर्थिक मामलों और लेन-देन पर सतर्क रहने की जरूरत है. विवाद से बचें अन्यथा परिवार में झगड़ा बढ़ सकता है. खाने-पीने में सावधानी रखें. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आज अनावश्यक मामलों पर खर्च हो सकता है. घर तथा कार्यक्षेत्र में लाभदायक वातावरण होगा. आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.

वृषभ- चंद्रमा आज 25 नवंबर, 2026 बुधवार को राशि बदलकर वृषभ राशि में होंगे.आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में रहेगी. आज का दिन लाभकारी होगा. आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग करेंगे. आर्थिक योजना बना सकेंगे. धन लाभ की संभावना है. परिवार संग आपका समय आनंद में गुजरेगा. आज कपड़े व गहने खरीद सकते हैं. कार्यस्थल पर मनपसंद काम मिलेगा.

मिथुन- चंद्रमा आज 25 नवंबर, 2026 बुधवार को राशि बदलकर वृषभ राशि में होंगे. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में रहेगी. आज अस्वस्थता और बेचैनी रहेगी. आपको वाणी और व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत है. आंखों में दर्द होने की भी संभावना है. परिजनों या सगे-संबंधियों से मतभेद हो सकता है. बातचीत या व्यवहार के चलते गलतफहमी हो सकती है. दुर्घटना से बचें. आय की अपेक्षा व्यय अधिक होने से चिंता बढ़ेगी. व्यर्थ के कार्यों में एनर्जी खर्च होगी. किसी के साथ संघर्ष न हो, इसका ध्यान रखें. आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति से मानसिक शांति मिलेगी. कर्क- चंद्रमा आज 25 नवंबर, 2026 बुधवार को राशि बदलकर वृषभ राशि में होंगे.आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में रहेगी. अचानक धन लाभ हो सकता है. मित्रों और स्नेहीजनों संग दिन आनंद और रोमांच से भरपूर रहेगा. आय में वृद्धि होगी. बिजनेस में लाभदायक लेन-देन कर सकेंगे. बेटे और पत्नी से भी लाभ होगा. यात्रा के योग हैं. विवाहोत्सुक व्यक्ति का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनेगी. स्वादिष्ट भोजन और सांसारिक सुख का आनंद मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, हालांकि दोपहर बाद मन विचलित हो सकता है. सिंह- चंद्रमा आज 25 नवंबर, 2026 बुधवार को राशि बदलकर वृषभ राशि में होंगे.आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में रहेगी. दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यवसाय में लाभ होगा. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. उच्चाधिकारियों को अपने काम से प्रभावित करेंगे. पिता से लाभ होगा. संपत्ति तथा वाहन संबंधी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी. पारिवारिक सुख मिलेगा. जीवनसाथी से प्रेम संबंध और मजबूत होगा. कन्या- चंद्रमा आज 25 नवंबर, 2026 बुधवार को राशि बदलकर वृषभ राशि में होंगे. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में रहेगी. आजका दिन शुभ है. धार्मिक कार्य और यात्रा के लिए समय अनुकूल है. मित्रों एवं सम्बंधियों से मुलाकात आनंदप्रद रहेगी. मित्रों से लाभ होगा. विदेश से जुड़े व्यापार के लिए परिस्थितियां बनेंगी. स्नेहीजनों के समाचार मिलने से आनंद होगा. भाई-बहनों से आर्थिक लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है. आज आपके कार्य की प्रशंसा होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भी पुराने मतभेद दूर होंगे.