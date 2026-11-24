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24 नवंबर 2026 का राशिफल: आज वृषभ राशि को सताएगा काम का बोझ, होगा आर्थिक लाभ

मंगलवार 24 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए पहले भाव में होगा. आज नए काम को लेकर आप उत्साहित रहेंगे. स्वस्थता भी आपके उत्साह को दोगुना कर देगी. स्नेही मित्रों संग समारोह में जाना हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. दोपहर बाद आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा. बाहर खाना-पीना नहीं करें. इस दौरान आप आराम करें. लेन-देन में ध्यान रखें. मन को खुश रखने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

वृषभ- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आप किसी बात की दुविधा में रह सकते हैं. काम पूरा नहीं होने से असंतुष्ट रहेंगे. सर्दी-खांसी, कफ या बुखार हो सकता है. आज लोगों से मिलने से बचें. कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा. धार्मिक कामों में धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद कामों में आपको अनुकूलता मिल सकती है. उत्साह में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होगा. निवेश संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम आज न करें. मित्रों तथा संबंधीजनों से मिलना होगा.

मिथुन- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहेंगे. नया काम मिलने से उत्साह रहेगा. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ कमजोर लगेगा, लेकिन दोपहर बाद टारगेट पूरा होने से प्रसन्नता होगी. मित्रों संग आनंददायक मुलाकात होगी. बाहर जाने का योग बन सकता है. सामाजिक कामों में आप योगदान देंगे. निवेश की योजना बना सकते हैं. कर्क- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज आपका व्यवहार अच्छा रहेगा. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, जैसे आपके प्रयास गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. वरिष्ठों के मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो बेझिझक लें. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. बाहर जाने से बचें. क्रोध अधिक रहेगा, परंतु दोपहर बाद मन खुश रहेगा. व्यापार करने वाले और नौकरीपेशा लोग किसी खास मीटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं. सिंह- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप अस्वस्थ और चिंतित रहेंगे. मित्रों संग बाहर जाने से बचें. किसी बात को लेकर गुस्से में रह सकते हैं. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण होगा. उच्चाधिकारियों से आवश्यक चर्चा होगी. कार्यस्थल पर किसी से विवाद न करें. व्यापार में कुछ बड़ा प्लान करेंगे. परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. कन्या- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम और यात्रा करने से बचें. आध्यात्मिक क्षेत्र में आज सिद्धि प्राप्त होने का योग है. धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. ध्यान और योग से गुस्से को काबू में रख सकेंगे. स्वास्थ्य में शिथिलता रहेगी. क्रोध अधिक रहेगा. काम समय पर पूरा नहीं होगा. व्यापार में पार्टनर से बहसबाजी से बचें. प्रेम जीवन की सफलता के लिए साथी की बातों को भी महत्व दें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायक है.