24 नवंबर 2026 का राशिफल: आज वृषभ राशि को सताएगा काम का बोझ, होगा आर्थिक लाभ
आज इस राशि के जातक दुविधा में रह सकते हैं. काम पूरा नहीं होने से असंतुष्ट रहेंगे. सर्दी-खांसी, कफ या बुखार हो सकता है.
Published : November 24, 2026 at 12:03 AM IST
मेष- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए पहले भाव में होगा. आज नए काम को लेकर आप उत्साहित रहेंगे. स्वस्थता भी आपके उत्साह को दोगुना कर देगी. स्नेही मित्रों संग समारोह में जाना हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. दोपहर बाद आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा. बाहर खाना-पीना नहीं करें. इस दौरान आप आराम करें. लेन-देन में ध्यान रखें. मन को खुश रखने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.
वृषभ- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आप किसी बात की दुविधा में रह सकते हैं. काम पूरा नहीं होने से असंतुष्ट रहेंगे. सर्दी-खांसी, कफ या बुखार हो सकता है. आज लोगों से मिलने से बचें. कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा. धार्मिक कामों में धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद कामों में आपको अनुकूलता मिल सकती है. उत्साह में वृद्धि होगी. आर्थिक लाभ होगा. निवेश संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम आज न करें. मित्रों तथा संबंधीजनों से मिलना होगा.
मिथुन- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहेंगे. नया काम मिलने से उत्साह रहेगा. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ कमजोर लगेगा, लेकिन दोपहर बाद टारगेट पूरा होने से प्रसन्नता होगी. मित्रों संग आनंददायक मुलाकात होगी. बाहर जाने का योग बन सकता है. सामाजिक कामों में आप योगदान देंगे. निवेश की योजना बना सकते हैं.
कर्क- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज आपका व्यवहार अच्छा रहेगा. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, जैसे आपके प्रयास गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. वरिष्ठों के मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो बेझिझक लें. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. बाहर जाने से बचें. क्रोध अधिक रहेगा, परंतु दोपहर बाद मन खुश रहेगा. व्यापार करने वाले और नौकरीपेशा लोग किसी खास मीटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं.
सिंह- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आप अस्वस्थ और चिंतित रहेंगे. मित्रों संग बाहर जाने से बचें. किसी बात को लेकर गुस्से में रह सकते हैं. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण होगा. उच्चाधिकारियों से आवश्यक चर्चा होगी. कार्यस्थल पर किसी से विवाद न करें. व्यापार में कुछ बड़ा प्लान करेंगे. परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
कन्या- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम और यात्रा करने से बचें. आध्यात्मिक क्षेत्र में आज सिद्धि प्राप्त होने का योग है. धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. ध्यान और योग से गुस्से को काबू में रख सकेंगे. स्वास्थ्य में शिथिलता रहेगी. क्रोध अधिक रहेगा. काम समय पर पूरा नहीं होगा. व्यापार में पार्टनर से बहसबाजी से बचें. प्रेम जीवन की सफलता के लिए साथी की बातों को भी महत्व दें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायक है.
तुला- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज दिन की शुरुआत आनंद से होगी. नया काम शुरू करने के लिए स्वप्रेरित हो सकते हैं, हालांकि किसी बात की चिंता रहेगी. आर्थिक लाभ के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी यात्रा की संभावना है. दोपहर बाद वाणी पर नियंत्रण रखें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. निवेश करने से पहले पूरी तरह सोच-विचारकर आगे बढ़ें.
वृश्चिक- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए छठे भाव में होगा. बौद्धिक काम में आज आप व्यस्त रहेंगे. लोगों संग व्यवहार अच्छा बना रहेगा. धन से जुड़े कामों के लिए समय शुभ है. व्यापार में आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा. दोपहर बाद मित्रों तथा सम्बंधियों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, हालांकि बाहर खाने-पीने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसान देगी. आज गुस्से को नियंत्रण में रखें. परिवार के साथ दिन अच्छा कटेगा.
धनु- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए पांचवें भाव में होगा. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें. मेहनत के बाद भी काम में कम सफलता मिलेगी. इससे निराशा होगी. आज यात्रा न करें. दोपहर बाद का समय अनुकूल होगा. शरीर में ताजगी का संचार होगा. आर्थिक लाभ हो सकता है. व्यापार के लिए किसी के साथ मीटिंग हो सकती है. परिजनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे.
मकर- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज किसी बात को लेकर ज्यादा इमोशनल न हो. जमीन-जायदाद के दस्तावेज ध्यान से पढ़ें. आज सरकारी या कोर्ट से संबंधित कोई काम ना करें. किसी बात की मानसिक चिंता रहेगी. आज जिद्दी व्यवहार टालना ही हितकर होगा. संतान की चिंता रहेगी. सरकार तथा ऊपरी अधिकारी से बातचीत में सफलता मिलेगी. यात्रा की कोई योजना हो तो अभी उसे टालें. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी परेशानी फिर से सामने आ सकती है. ध्यान रखें.
कुंभ- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने में समय लगेगा. साहित्य से जुड़े काम के लिए दिन अच्छा है. दोपहर बाद परिस्थिति बदलेंगी, हालांकि दिन भर किसी बात पर कन्फ्यूजन रहेगा. किसी की वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है. मानसिक चिंता दूर करने के लिए आध्यात्मिकता की शरण लें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.
मीन- 24 नवंबर, 2026 मंगलवार को मेष राशि का चंद्रमा आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज धन का खर्च अधिक होने से चिंता में रह सकते हैं. आय के नए सोर्स तलाशेंगे. किसी से मनमुटाव और तनाव हो सकता है. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. व्यापार के क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा. विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. मन में किसी बात को लेकर दुविधा रह सकती है. स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. परिजनों की भावना की भी कद्र करें.