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23 नवंबर 2026 का राशिफल: सोमवार को मेष राशि का चंद्रमा आपको देगा राहत, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 23 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 23 नवंबर, 2026 सोमवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. सुस्ती के चलते काम करने की गति मंद पड़ेगी. पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी. विरोधी काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. नौकरीपेशा लोग अधिकारियों से दूरी रखें. स्वभाव की उग्रता को नियंत्रण में रखें. धर्म और आध्यात्मिकता के चलते मानसिक शांति मिलेगी. गृहस्थ जीवन में विवाद या मतभेद से बचें. व्यापार बढ़ाने के लिए की गई मेहनत के फल का इंतजार करें.

वृषभ- चंद्रमा आज 23 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आपका मन अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा रहेगा. स्वास्थ्य खराब होगा, विशेष रूप से अपनी आंख का ध्यान रखें. इस दौरान बाहर जाने से भी आपको बचना चाहिए. घर में पारिवारिक सदस्य और स्नेहीजनों की ओर से विरोध का वातावरण निर्मित होगा. आपको मौन रहकर विवाद टालने का प्रयास करना चाहिए. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. शुरू किए गए काम अधूरे रह सकते हैं, अधिक परिश्रम के बावजूद कम सफलता मिलेगी. वाहन धीमे चलाएं, दुर्घटना की भी आशंका है.

मिथुन- चंद्रमा आज 23 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए सभी तरह से लाभदायक होगा. अविवाहित व्यक्तियों को योग्य जीवनसाथी मिल सकता है. धन प्राप्ति के लिए आज का दिन शुभ है. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. उनसे लाभ मिलेगा. सुरुचिपूर्ण भोजन मिलेगा. पत्नी तथा पुत्र से लाभ होगा. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. आज कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. आय में वृद्धि होगी. शेयर बाजार में निवेश की इच्छा रखते हैं, तो रिसर्च करके आगे बढ़ें. दांपत्यजीवन सुखमय होगा. कर्क- चंद्रमा आज 23 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपके सभी काम बिना किसी अवरोध के सरलतापूर्वक पूरे होंगे. काम में अनुकूलता रहेगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विचार-विमर्श होगा. आपको कोई नया काम भी मिल सकता है. व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा. पारिवारिक सदस्यों से खुले मन से घरेलू चर्चा करेंगे. घर की सजावट पर ध्यान देंगे. नौकरी या व्यवसाय के लिए कहीं बाहर जाने की संभावना है. मां के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सरकारी कामों में लाभ मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योग और ध्यान को जीवन में शामिल करने का प्रयास करें. सिंह- चंद्रमा आज 23 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. खट्टे-मीठे अनुभवों वाला मिश्रित फलदायक दिन है. काम समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. आपका व्यवहार तटस्थ रहेगा. आप आज लक्ष्य पर ध्यान देंगे. धार्मिक और मांगलिक कामों में शामिल होने का मौका मिलेगा. विदेश से मित्रों या स्वजनों के अच्छे समाचार मिलेंगे. किसी मंदिर या पवित्र स्थल पर जाने के संयोग बनेंगे. दोपहर बाद स्वभाव में गुस्से की मात्रा बढ़ेगी. मानसिक अस्वस्थता और संतान की चिंता से व्यग्रता का अनुभव होगा. व्यवसाय में समस्या उत्पन्न हो सकती है. कन्या- चंद्रमा आज 23 नवंबर, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आप वाणी पर अंकुश और संयम रखें. गुस्से के कारण परिजनों से मेल-जोल बनेगा. वैवाहिक जीवन में निकटता रहेगी. किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है. आपके विरोधी परेशानी पैदा कर सकते हैं. सचेत रहें. नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. खर्च में वृद्धि होगी. आप आध्यात्मिक मामलों में अधिक रुचि रखेंगे. आज धैर्य के साथ परिजनों से बात करें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.