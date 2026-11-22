23 नवंबर 2026 का राशिफल: रविवार को क्या कहते हैं आपके सितारें, पढ़ें भविष्यफल
सभी राशियों को स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 22, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके बारहवें भाव में होगा. कम समय में अधिक लाभ पाने के चक्कर में फंस सकते हैंय नियम विरुद्ध काम न करें. स्थायी संपत्ति के काम भी टालने होंगे. आपकी एकाग्रता में कमी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य में संभलकर रहें. धन संबंधी लेन-देन में ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका है, गाड़ी धीरे चलाएं. दोपहर बाद स्थिति बदल सकती है. धार्मिक यात्रा कर सकते हैं. नए काम की शुरुआत आज ना करें.
वृषभ- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में होगा. घर एवं संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे. पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात होगी. नए दोस्त मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा. दोपहर बाद रिश्तों में जरा संभलकर चलें. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. निवेश में सावधानी बरतें. धार्मिक काम में धन खर्च हो सकता है. दस्तावेजी काम को लेकर ज्यादा उत्साह ना दिखाएं. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.
मिथुन- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके दसवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायी है. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रह सकते हैं. व्यापार में लाभ की आशा है. पिता और बड़ों के आशीर्वाद मिलेगा. दोपहर बाद मित्रों से लाभ हो सकता है. सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रह सकते हैं. आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है.
कर्क- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके नवें भाव में होगा. अधिकारियों से वाणी और व्यवहार में संयम बरतें. मानसिक चिंता बनी रहेगी. व्यापार में विघ्न आ सकता है. दोपहर बाद व्यवसाय में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. दोपहर बाद स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है.
सिंह- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके आठवें भाव में होगा. आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतने की सलाह आपको दी जाती है. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर चलें. सरकार या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आध्यात्मिक काम में रुचि लेने से मन शांत रह सकता है. अधिकारियों और विरोधियों से वाद-विवाद ना करें. नेगेटिव विचारों से दूर रहें.
कन्या- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके सातवें भाव में होगा. आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजरेगा. दैनिक कामों में व्यस्त रहेंगे. प्रसन्न रहने के लिए मनोरंजन का सहारा लेंगे. दोस्तों संग बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर बाद मन चिंताग्रस्त रहेगा. आप इमोशनल रहेंगे. क्रोध पर संयम रखें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज वाहन का प्रयोग ध्यान से करें. अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.
तुला- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके छठे भाव में होगा. आप व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. व्यापार में धन लगाने की योजना पूरी होगी. उचित कारणों पर धन खर्च होगा. विदेश से जुड़े कामों से लाभ होने की संभावना है. किसी बात पर परिजनों से विवाद हो सकता है. आकस्मिक खर्च होगा. पार्टनरशिप के काम में आंतरिक मतभेद रहेंगे, फिर भी परिस्थिति अनुकूल रहेगी. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा.
वृश्चिक- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके पांचवें भाव में होगा. साहित्यिक गतिविधियों के लिए आज का दिन फलदायक है. आप कोई कहानी या कविता लिखने की योजना बना सकते हैं. आज किसी सामाजिक या राजनीतिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. नौकरीपेशा लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे. आपके यश में वृद्धि होगी. व्यापार में वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक लाभ होने से उत्साह रहेगा. परिवार में आनंद रहेगा.
धनु- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपकेचौथे भाव में होगा, आज आप हर मामलों में सावधान रहें. माता के स्वास्थ्य में हो रहा परिवर्तन आपके विचारों को नेगेटिव कर सकता है. इससे आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा. शुरुआत में धन की हानि होगी, परंतु दोपहर बाद आपका मन सृजनात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होगा और प्रसन्नता होगी. छात्रों के लिए आज का दिन शुभ है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.
मकर- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होगा. जीवनसाथी से आपका व्यवहार प्रेमभरा होगा. मित्रों संग घूमने का कार्यक्रम बनेगा. भाइयों संग संबंध अच्छे रहेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. विरोधियों पर विजय मिलेगी. दोपहर बाद आकस्मिक दुर्घटना से चिंतित होंगे. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. व्यापार में भागीदारी के काम में सावधानी रखें. मकान और स्थायी संपत्ति के मामलों में बहुत ध्यान रखें.
कुंभ- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होगा. खर्च पर संयम रखें. क्रोध और वाणी पर नियंत्रण विवादों से बचाएगा. नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं. दोपहर बाद आपके विचारों में स्थिरता आएगी. किसी रचनात्मक गतिविधि की ओर आपका ध्यान रहेगा. परिवार में सुख-शांति रहेगी. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच में नहीं रहें. समय पर काम पूरा करेंगे. हालांकि नकारात्मकता से आप दूर रहें.
मीन- 22 नवंबर, 2026 रविवार मीन राशि का चंद्रमा आपके पहले भाव में होगा. आज का दिन फलदायी है. आज आप उत्साही बने रहेंगे. नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है. परिजनों संग समय आनंदपूर्वक बीतेगा. धार्मिक कामों पर खर्च होगा. प्रवास या पर्यटन का योग है. दोपहर बाद खुद पर संयम रखें. किसी से वाद-विवाद या झगड़ा की आशंका है. लेन-देन में सावधानी बरतें.