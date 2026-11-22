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23 नवंबर 2026 का राशिफल: रविवार को क्या कहते हैं आपके सितारें, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 23 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके बारहवें भाव में होगा. कम समय में अधिक लाभ पाने के चक्कर में फंस सकते हैंय नियम विरुद्ध काम न करें. स्थायी संपत्ति के काम भी टालने होंगे. आपकी एकाग्रता में कमी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य में संभलकर रहें. धन संबंधी लेन-देन में ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका है, गाड़ी धीरे चलाएं. दोपहर बाद स्थिति बदल सकती है. धार्मिक यात्रा कर सकते हैं. नए काम की शुरुआत आज ना करें.

वृषभ- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में होगा. घर एवं संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे. पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात होगी. नए दोस्त मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा. दोपहर बाद रिश्तों में जरा संभलकर चलें. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. निवेश में सावधानी बरतें. धार्मिक काम में धन खर्च हो सकता है. दस्तावेजी काम को लेकर ज्यादा उत्साह ना दिखाएं. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

मिथुन- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके दसवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायी है. नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रह सकते हैं. व्यापार में लाभ की आशा है. पिता और बड़ों के आशीर्वाद मिलेगा. दोपहर बाद मित्रों से लाभ हो सकता है. सामाजिक प्रसंग में उपस्थित रह सकते हैं. आकस्मिक धन लाभ की संभावना है. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है. कर्क- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके नवें भाव में होगा. अधिकारियों से वाणी और व्यवहार में संयम बरतें. मानसिक चिंता बनी रहेगी. व्यापार में विघ्न आ सकता है. दोपहर बाद व्यवसाय में परिस्थिति अनुकूल रहेगी. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. दोपहर बाद स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है. सिंह- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके आठवें भाव में होगा. आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतने की सलाह आपको दी जाती है. स्वास्थ्य के मामले में संभलकर चलें. सरकार या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी. परिजनों के साथ विवाद हो सकता है. आध्यात्मिक काम में रुचि लेने से मन शांत रह सकता है. अधिकारियों और विरोधियों से वाद-विवाद ना करें. नेगेटिव विचारों से दूर रहें. कन्या- 22 नवंबर, 2026 रविवार को मीन राशि का चंद्रमा आपके सातवें भाव में होगा. आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजरेगा. दैनिक कामों में व्यस्त रहेंगे. प्रसन्न रहने के लिए मनोरंजन का सहारा लेंगे. दोस्तों संग बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर बाद मन चिंताग्रस्त रहेगा. आप इमोशनल रहेंगे. क्रोध पर संयम रखें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज वाहन का प्रयोग ध्यान से करें. अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.