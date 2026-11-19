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19 नवंबर 2026 का राशिफल: आज मीन राशि लालच के चक्कर में ना पड़ें, होगा नुकसान

गुरुवार 19 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 19 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. सामाजिक प्रसंग में सगे-संबंधियों और मित्रों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों पर धन खर्च होगा और लाभ भी होगा. पर्यटन पर जाना हो सकता है. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. दांपत्यजीवन में सामंजस्य बना रहेगा. आय के नए सोर्स मिलेंगे. अचानक धन लाभ होने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों के लिए समय अच्छा है. विद्यार्थियों को सीनियर्स के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है.

वृषभ- आज 19 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आज आप नए कामों का आयोजन कर पाएंगे. नौकरी करने वालों एवं प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की कृपादृष्टि रहेगी. पुराने छुटे हुए काम पूरा होने की संभावना है. पदोन्नति से आर्थिक लाभ हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी आपका वर्चस्व एवं माधुर्य बढ़ेगा. उपहारों एवं मान-सम्मान से मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन- आज 19 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. समय आपके अनुकूल नहीं होने के कारण आपके काम पूरे होने में देर होगी. नौकरीपेशा लोग किसी बात की चिंता मेें रह सकते हैं. अधीनस्थ कर्मियों का भी सहयोग नहीं मिलेगा. वर्कप्रेशर के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं. ऑफिस में अधिकारी के नकारात्मक व्यवहार का शिकार बनेंगे. सरकारी काम में समस्या आ सकती है. महत्वपूर्ण काम का निर्णय आज न लें. आपके शरीर में थकान का अनुभव रहेगा. किसी शारीरिक तकलीफ से परेशान हो सकते हैं. संतान से मनमुटाव की आशंका है. विरोधियों से बचकर रहें. प्रेम जीवन सामान्य बना रहेगा. वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. कर्क- आज 19 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. नकारात्मक मानसिकता से निराशा होगी. बाहर खाने-पीने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आज आपके गरम मिजाज पर अंकुश रखना होगा, अन्यथा कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद हो सकता है. परिजनों के साथ भी मतभेद हो सकता है. नए संबंध आपकी कठिनाई बढ़ा सकते हैं. आर्थिक मामलों में समस्या का अनुभव करेंगे. ऑपरेशन या दुर्घटना की आशंका है. वाहन या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण के उपयोग में सावधानी बरतें. भगवान का नाम लेने से आपके मन को शांति मिलेगी. सिंह- आज 19 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आजका दिन मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में बीतेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. फिर भी सांसारिक मामलों में आपका व्यवहार थोड़ा उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. मित्रों से की मुलाकात अधिक आनंददायक नहीं रहेगी. मित्रों की जरूरतों पर धन खर्च करना पड़ सकता है. व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा. ज्यादा बहस से आपको नुकसान हो सकता है. सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में कम सफलता मिलेगी. आपको ज्यादा बोलने की जगह लोगों की बातें सुनने की भी आदत होनी चाहिए. कन्या- आज 19 नवंबर, 2026 बृहस्पतिवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आपका तन-मन स्वस्थ रहेगा. आज पूरी ऊर्जा से घर और ऑफिस का काम कर पाएंगे. किसी नए काम में आपकी रुचि बढ़ेगी. घर में सुख- शांति का वातावरण रहेगा. आपको खुशी, वित्तीय लाभ तथा कार्य में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. नौकरी में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके अधीनस्थ कर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. हालांकि बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.