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15 नवंबर 2026 का राशिफल: रविवार को धनु राशि संभलकर रहें, एक क्लिक में पढ़ें भविष्यफल

रविवार 15 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 15 नवंबर, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज आपके किसी काम या प्रोजेक्ट में सरकार से लाभ होगा. ऑफिस में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से विचार-विमर्श करेंगे. ऑफिस के कामकाज के लिए बाहर जाना होगा. कार्यभार बढ़ेगा. पारिवारिक मामले में गहरी रुचि लेकर सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे. गृह सजावट में भी रुचि रखेंगे. माता संग निकटता का अनुभव करेंगे. जीवनसाथी के साथ भी चल रहा कोई मतभेद दूर होगा. प्रेम जीवन संतुष्टि से भरा रहेगा.

वृषभ- 15 नवंबर, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए नवें भाव में होगा. आज विदेश से मित्रों या स्नेहीजनों के समाचार पाकर आनंद अनुभव करेंगे. जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वे तैयारी शुरू कर सकते हैं. प्रवास या धार्मिक स्थान पर जाने का योग है. ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी. आप थोड़े चिड़चिड़े रह सकते हैं. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दोपहर बाद मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे.

मिथुन- 15 नवंबर, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए आठवें भाव में होगा. उग्र स्वभाव पर अंकुश रखें. गलत विचार रखने से नुकसान हो सकता है. अधिक खर्च होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. परिजनों तथा ऑफिस में मतभेद होने से खिन्नता का अनुभव करेंगे. जो व्यक्ति बीमार है, किसी नई उपचार पद्धति या ऑपरेशन के बारे में आज विचार नहीं करना चाहिए. आप धार्मिक प्रवृत्तियों से शांति प्राप्त करेंगे. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. किसी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए. कर्क- 15 नवंबर, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज का दिन लाभदायक साबित होगा. मौज-शौक के साधन, उत्तम आभूषण और वाहन की खरीदारी करेंगे. मनोरंजन में समय गुजरेगा. किसी नए व्यक्ति के साथ रोमांचित मुलाकात से सुख का अनुभव होगा. दांपत्यजीवन में प्रेम की अनुभूति होगी. प्रेम जीवन में भी आप सकारात्मक बने रहेंगे. व्यवसाय में भागीदारी से लाभ होगा. कार्यस्थल पर आपका काम समय पर पूरा होने से मन में उत्साह रहेगा. कहीं बाहर जाना हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. सिंह- 15 नवंबर, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए छठे भाव में होगा. आपको उदासीनता और भय का अनुभव होगा. हालांकि घर में सुख-शांति बनी रहेगी. आपकी दिनचर्या अस्त-व्यस्त होगी. परिश्रम करने में आप पीछे नहीं रहेंगे, परंतु उच्चाधिकारियों से विवाद या चर्चा में नहीं पड़ें. ऑफिस में टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो सकती है. व्यापार बढ़ाने की योजना पर काम नहीं करें. आपको धैर्य के साथ दिन गुजारना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम फलदायी है. खान-पान में लापरवाही से बचें. कन्या- 15 नवंबर, 2026 रविवार के दिन मकर राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको चिंता और भय से परेशानी होगी. पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे. अचानक कोई बड़ा खर्च आने की आशंका बनी रहेगी. कार्यस्थल पर आपके काम करने की गति धीमी होगी. आज आप किसी बौद्धिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलना होगा. आपका किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. शेयर बाजार में निवेश से बचें.