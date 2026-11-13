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13 नवंबर 2026 का राशिफल: आज तुला राशि को होगा आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

शुक्रवार 13 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में है. आज आप में ताजगी और स्फूर्ति का अभाव रहेगा. क्रोध की अधिकता रहेगी. इस कारण आपका काम बिगड़ने की संभावना रहेगी. क्रोध पर नियंत्रण रखें. ऑफिस में अधिकारियों और घर में परिजनों के साथ वाद-विवाद में न पड़ें. मौन रहकर दिन व्यतीत करना बेहतर रहेगा. किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे. दोपहर बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा, हालांकि आज आप केवल अपने काम पर ध्यान दें.

वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में है. अत्यधिक कार्य और खान-पान में लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. समय से भोजन और नींद न लेने से बेचैनी होगी. यात्रा में विघ्न आने की आशंका है. समय पर काम पूरा नह होने से चिड़चिड़े बने रहेंगे. योग, ध्यान और आध्यात्मिकता से राहत मिलेगी. आज प्रेम जीवन में असंतुष्टि का भाव रहेगा. आप अपने प्रिय की बातों को महत्व नहीं देंगे, तो आपके रिश्ते में दूरियां आने की आशंका बनी रहेगी.

मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज के दिन आप मनोरंजन तथा आनंद-प्रमोद में व्यस्त रहेंगे. मित्रों तथा परिजनों के साथ आनंदित वातावरण में दिन गुजार सकेंगे. सामाजिक रूप से सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे. दांपत्यजीवन में सुख मिलेगा. आप समय पर सभी काम पूरा करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा है. आज किसी से वाद-विवाद करने से आपको बचना चाहिए. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में है. आज का दिन खुशी और सफलता का है. सुख और शांति बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अनुकूल वातावरण मिलेगा. नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. आवश्यक खर्च होंगे. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. आज किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. निवेश को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर फैसला लें. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में है. आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कोई कठिन काम आसानी से पूरा कर पाएंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ मुलाकात आनंददायी होगी. धार्मिक परोपकार का काम आप करेंगे. परिजनों के साथ समय अच्छे से गुजरेगा. नौकरी और व्यवसाय में लाभ की उम्मीद है. नौकरी में कोई अधूरा काम पूरा होने से राहत महसूस करेंगे. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रह सकता है. ताजगी का अभाव रहेगा और मानसिक रूप से भी चिंता रहेगी. पत्नी के साथ विवाद का प्रसंग बन सकता है. किसी पुराने मतभेद पर फिर बहस होने से मन दु:खी रहेगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. स्थायी संपत्ति के काम में सावधानी बरतें. आज कार्यस्थल पर भी किसी से बहस करने से बचें. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य बना हुआ रहेगा.