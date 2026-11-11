11 नवंबर 2026 का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का जानें भविष्यफल
आज कन्या राशि के जातकों का मन शांत रहेगा. काम में भी सफलता प्राप्त होगी. परिजनों और स्नेहीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
Published : November 11, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आपका ध्यान आध्यात्मिकता पर ज्यादा रहेगा. रहस्यों से भरपूर गूढ़ विद्याओं की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा. गहन चिंतन से आपको अनोखा अनुभव होगा. वाणी पर अंकुश रखेंगे, तो बहुत से मतभेदों को टाल सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे. आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें. नौकरीपेशा लोगों को समय पर काम करने में दिक्कत आ सकती है.
वृषभ- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. जीवनसाथी से संबंध अधिक मजबूत होंगे. रोमांस के पल गुजारेंगे. पारिवारिक या सामाजिक प्रसंगों में जाना होगा. यात्रा की संभावना है. आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे. आपको खुशियों का अनुभव होगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारी व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे. भागीदारी के काम में फायदा मिलेगा. आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा. विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिलेगा.
मिथुन- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज नाम और कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे. घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. आपके पैसे उचित जगह खर्च होंगे. लंबे समय से फंसे कार्य अब पूरे हो सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आप अपने क्रोध को अंकुश में रखें. स्वास्थ्य लाभ होने से आपको फायदा होगा.
कर्क- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आप चिंतित रहेंगे. नकारात्मक विचार परेशान करेंगे. पेट दर्द से परेशानी हो सकती है. आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है. प्रेमीजनों के बीच वाद-विवाद होने से विवाद होने की संभावना रहेगी. नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण संकट ला सकता है. नए काम की शुरुआत या यात्रा न करें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद रह सकता है. आज कार्यस्थल पर केवल अपने काम में ध्यान लगाएं.
सिंह- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आपके मन पर नकारात्मक विचार छाए रहने से हताशा अनुभव करेंगे. मन अस्वस्थ रहेगा. घर में मेल-जोल कम रहेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है. आज जमीन सम्बंधी दस्तावेज को पूरी तरह जरूर पढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को चिंता हो सकती है.
कन्या- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज ताजगी और प्रसन्नता से मन शांत रहेगा. काम में भी सफलता प्राप्त होगी. परिजनों और स्नेहीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. उनका सहयोग भी प्राप्त होगा. आध्यात्मिक विषय में सिद्धि मिलेगी. जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. व्यापार में लाभ की संभावना है.
तुला- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. मानसिक दुविधा के चलते निर्णय लेना आसान नहीं होगा. आज किसी नए या जरूरी काम की शुरुआत के लिए दिन उचित नहीं है. किसी के साथ गलत व्यवहार के कारण आपको दुःख होगा. व्यवहार में हठ को छोड़ने से परिणाम सकारात्मक आएगाय परिजनों से वाद-विवाद टालें. जीवनसाथी की भावना का भी सम्मान करें. स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें. आर्थिक लाभ होगा. निवेश संबंधी कोई योजना अभी नहीं बनाएं.
वृश्चिक- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. परिजनों संग आज का दिन आमोद-प्रमोद में बीतेगा. शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहेगी. प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात सफल और आनंददायक रहेगी. शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों तथा स्नेहीजनों से उपहार मिलने से आनंद होगा. आनंददायक प्रवास होगा. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी. सामान्य रूप से पूरा दिन खुशहाली में व्यतीत होगा.
धनु- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज दुर्घटना का भय बना रहेगा. हर मामले में ध्यान से रहें. अचानक धन खर्च हो सकता है. स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी. शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. मित्रों और स्वजनों से उपहार मिलने के योग हैं. परिवार का वातावरण प्रसन्नता का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी भी काम में दिक्कत नहीं होगी. व्यापार में लाभ होने की संभावना है. हालांकि फिर भी आज सभी कामों में सावधानी जरूर रखें.
मकर- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. नौकरी, बिजनेस समेत सभी क्षेत्रों में आज का दिन लाभदायक साबित होगा. सगे-संबंधियों और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी. शुभ अवसरों पर उपस्थित होने का मौका मिलेगा. परिजनों से कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रवास पर जाने की भी संभावना है. आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा.
कुंभ- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपके सभी काम निर्विघ्न पूरे हो सकेंगे. खुशी का अनुभव होगा. नौकरी या बिजनेस के लिए समय अच्छा है और सफलता मिलेगी. बुजुर्ग और उच्च अधिकारियों की मदद से आपकी चिंता में कमी होगी. आपके दांपत्य जीवन में खुशी का माहौल रहेगा. आय में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की पदोन्नति की संभावना है. आज प्रेम जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी. कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है.
मीन- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. नकारात्मकता आप पर हावी न हो जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. मानसिक दुविधा के कारण आपको भय का अनुभव होगा. आपको स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं बनी रहेंगी. नौकरी में उच्चाधिकारियों से संभलकर रहें. किसी विवाद की आशंका रहेगी. संतान की चिंता रहेगी. विरोधी आपके मार्ग में बाधा खड़ा कर सकते हैं. आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना करें.