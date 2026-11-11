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11 नवंबर 2026 का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का जानें भविष्यफल

बुधवार 11 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आपका ध्यान आध्यात्मिकता पर ज्यादा रहेगा. रहस्यों से भरपूर गूढ़ विद्याओं की तरफ भी झुकाव बढ़ेगा. गहन चिंतन से आपको अनोखा अनुभव होगा. वाणी पर अंकुश रखेंगे, तो बहुत से मतभेदों को टाल सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे. आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें. नौकरीपेशा लोगों को समय पर काम करने में दिक्कत आ सकती है.

वृषभ- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. जीवनसाथी से संबंध अधिक मजबूत होंगे. रोमांस के पल गुजारेंगे. पारिवारिक या सामाजिक प्रसंगों में जाना होगा. यात्रा की संभावना है. आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे. आपको खुशियों का अनुभव होगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारी व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे. भागीदारी के काम में फायदा मिलेगा. आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा. विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिलेगा.

मिथुन- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज नाम और कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे. घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. आपके पैसे उचित जगह खर्च होंगे. लंबे समय से फंसे कार्य अब पूरे हो सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आप अपने क्रोध को अंकुश में रखें. स्वास्थ्य लाभ होने से आपको फायदा होगा. कर्क- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आप चिंतित रहेंगे. नकारात्मक विचार परेशान करेंगे. पेट दर्द से परेशानी हो सकती है. आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है. प्रेमीजनों के बीच वाद-विवाद होने से विवाद होने की संभावना रहेगी. नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण संकट ला सकता है. नए काम की शुरुआत या यात्रा न करें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद रह सकता है. आज कार्यस्थल पर केवल अपने काम में ध्यान लगाएं. सिंह- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आपके मन पर नकारात्मक विचार छाए रहने से हताशा अनुभव करेंगे. मन अस्वस्थ रहेगा. घर में मेल-जोल कम रहेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है. आज जमीन सम्बंधी दस्तावेज को पूरी तरह जरूर पढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को चिंता हो सकती है. कन्या- चंद्रमा आज 11 नवंबर, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज ताजगी और प्रसन्नता से मन शांत रहेगा. काम में भी सफलता प्राप्त होगी. परिजनों और स्नेहीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. उनका सहयोग भी प्राप्त होगा. आध्यात्मिक विषय में सिद्धि मिलेगी. जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. व्यापार में लाभ की संभावना है.