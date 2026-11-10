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10 नवंबर 2026 का राशिफल: आज सिंह राशि को मानसिक चिंता सताएगी, बहसबाजी न करें

मंगलवार 10 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप आध्यात्मिक काम में ज्यादा ध्यान देंगे. गहरी चिंतनशक्ति मानसिक थकान को दूर करेगी. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग बहुत अच्छे हैं. बोलने पर संयम रखें. गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं. आज किसी नए काम की शुरुआत न करें. आज भाई-बहनों संग संबंध मधुर बनाए रखें. मनपसंद भोजन मिलने से मन को खुशी मिलेगी. परिजनों के साथ शाम अच्छी गुजरेगी.

वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज गृहस्थ जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे. परिवार के सदस्यों और निकटस्थ दोस्तों के साथ उत्तम भोजन का अवसर मिलेगा. किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन लाभ होगा. दूर बसने वाले स्नेहीजनों का समाचार आपको खुश करेगा. भागीदारी में लाभ तथा सार्वजनिक जीवन में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आज आप किसी को उपहार भी दे सकते हैं. आपकी उन्नति से लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं.

मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. अधूरे काम की पूर्णता के लिए आज का दिन शुभ है. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. काम की सफलता से यश बढ़ेगा. अन्य लोगों के साथ बातचीत के दौरान क्रोध पर काबू रखें. वाणी संयमित रखने से मनमुटाव नहीं होगा. धन प्राप्ति होगी. जरूरी चीजों पर धन खर्च होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि रहेगी. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. परिजनों के साथ आज आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. काम में यश प्राप्त होगा. खर्च अधिक होगा. जीवनसाथी संग आपके संबंध मजबूत बनेंगे. आज अविवाहितों के रिश्ते के बात कहीं चल सकती है. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपको शारीरिक और मानसिक चिंता बनी रहेगी. परिजनों से विवाद हो सकता है. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. आज का दिन जमीन, वाहन या मकान की खरीदारी तथा उनके दस्तावेज बनाने के लिए अनुकूल नहीं है. गलत और नकारात्मक विचारों के कारण निराशा होगी. आज किसी से ज्यादा बहसबाजी न करें. टारगेट पूरा करने में आपको देर लग सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायी है. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 10 नवंबर, 2026 मंगलवार को वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मन खुश रहने से काम पूरे होंगे. आप प्रेमपूर्ण संबंधों से अभिभूत रहेंगे. अपने प्रिय को कोई उपहार दे सकते हैं. भाई-बहनों के साथ अच्छी तरह समय व्यतीत होगा और उनसे लाभ भी मिलेगा. विरोधियों की चाल निष्फल रहेगी. भाग्यवृद्धि का योग रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है. आध्यात्मिक मामलों में सिद्धि मिलेगी. आपके लिए समय आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा.