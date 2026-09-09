9 सितंबर 2026 का पंचांग: बुधवार को पुराने पापों का करें प्रायश्चित, मिलेगा आशीर्वाद
आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है.
Published : September 9, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 09 सितंबर, 2026 बुधवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है.
9 सितंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
- दिन : बुधवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
- योग : शिव
- नक्षत्र : अश्लेषा
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : कर्क
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : 06:02:00 AM
- सूर्यास्त : 06:34:00 PM
- चंद्रोदय : 05:05 AM, सितम्बर 10
- चंद्रास्त : 05:22 PM
- राहुकाल : 12:18 से 13:52
- यमगंड : 07:36 से 09:10
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध है. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से इस नक्षत्र में बचना चाहिए, हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:18 से 13:52 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.