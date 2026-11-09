9 नवंबर 2026 का पंचांग: आज शुभ कार्य के लिए चंद्रोदय तक करें प्रतीक्षा, जानें शुभ पहर
आज कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली का इस दिन पर शासन है.
Published : November 9, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 09 नवंबर, 2026 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.
9 नवंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : कार्तिक
- पक्ष : अमावस्या
- दिन : सोमवार
- तिथि : अमावस्या
- योग : सौभाग्य
- नक्षत्र : स्वाति
- करण : नाग
- चंद्र राशि : तुला
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:39:00 AM
- सूर्यास्त : 05:30:00 PM
- चंद्रोदय : चन्द्रोदय नहीं
- चंद्रास्त : 05:42 PM
- राहुकाल : 08:01 से 09:22
- यमगंड : 10:43 से 12:04
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:01 से 09:22 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.