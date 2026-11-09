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9 नवंबर 2026 का पंचांग: आज शुभ कार्य के लिए चंद्रोदय तक करें प्रतीक्षा, जानें शुभ पहर

सोमवार 9 नवंबर 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 09 नवंबर, 2026 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.

9 नवंबर का पंचांग :

विक्रम संवत : 2083

मास : कार्तिक

पक्ष : अमावस्या

दिन : सोमवार

तिथि : अमावस्या

योग : सौभाग्य

नक्षत्र : स्वाति

करण : नाग

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : तुला

सूर्योदय : 06:39:00 AM

सूर्यास्त : 05:30:00 PM

चंद्रोदय : चन्द्रोदय नहीं

चंद्रास्त : 05:42 PM

राहुकाल : 08:01 से 09:22

यमगंड : 10:43 से 12:04