9 नवंबर 2025 का पंचांग: आज की तिथि पर नागों के देवता का शासन, जानें राहुकाल और शुभ पहर

हैदराबाद: आज 09 नवंबर, 2025 रविवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के कार्य और तीर्थयात्रा करने को इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2081 मास : मार्गशीर्ष पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी दिन : रविवार तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी योग : सिद्धि नक्षत्र : आर्द्रा करण : कौलव चंद्र राशि : मिथुन सूर्य राशि : तुला सूर्योदय : सुबह 06:48 बजे सूर्यास्त : शाम 05:57 बजे चंद्रोदय : रात 09.07 बजे चंद्रास्त : सुबह 10.53 बजे राहुकाल : 16:33 से 17:57 यमगंड : 12:23 से 13:46

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी सें बचें

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:33 से 17:57 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.