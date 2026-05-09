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9 मई 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं, संभलकर रहें

ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पर मेडिकल कार्यों के लिए दिन सही नहीं है. विस्तार से पढ़ें.

SATURDAY 9TH MAY 2026 KA PANCHANG
शनिवार 9 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 09 मई, 2026 शनिवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप कालभैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं है.

9 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी
  • योग : शुक्ल
  • नक्षत्र : श्रवण
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : मेष
  • सूर्योदय : 05:33:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:02:00 PM
  • चंद्रोदय : 01:19,
  • चंद्रास्त : 11:22
  • राहुकाल : 08:55 से 10:36
  • यमगंड : 13:59 से 15:40

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. आज सीखने, सुनने और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक संतुलन और मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे कार्यों में सफलता मिल सकती है. हरि के प्रभाव से धार्मिक कार्य, ज्ञान प्राप्ति और मार्गदर्शन लेने के लिए यह समय शुभ रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:55 से 10:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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