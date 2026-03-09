ETV Bharat / spiritual

9 मार्च 2026 का पंचांग: सोमवार की तिथि पर मंगल का शासन, चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए दिन अच्छा

हैदराबाद: आज 09 मार्च, 2026 सोमवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवा शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग योग बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : चैत्र

पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी

दिन : सोमवार

तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी

योग : व्याघात

नक्षत्र : विशाखा

करण : गर

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : कुंभ

सूर्योदय : सुबह 06:38 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:25 बजे

चंद्रोदय : देर रात 12.05 बजे (10 मार्च)

चंद्रास्त : सुबह 09.40 बजे

राहुकाल : 08:07 से 09:35

यमगंड : 11:03 से 12:32

दैनिक महत्व की गतिविधियों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति और देवता सतराग्नि हैं, जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:07 से 09:35 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.