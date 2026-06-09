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9 जून 2026 का पंचांग: मंगलवार को विरोधी को परास्त करने की बनाएं योजना, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 09 जून, 2026 मंगलवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए. हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी

दिन : मंगलवार

तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी

योग : प्रीति

नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : वृषभ

सूर्योदय : 05:21:00 AM

सूर्यास्त : 07:19:00 PM

चंद्रोदय : 01:20,

चंद्रास्त : 13:04

राहुकाल : 15:49 से 17:34

यमगंड : 10:35 से 12:20

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र गहन चिंतन, आध्यात्मिक जागरूकता, परिवर्तन और आत्मविश्लेषण का प्रतीक माना जाता है. आज का दिन अपने विचारों को स्पष्ट करने, भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने और आध्यात्मिक या रचनात्मक कार्यों में मन लगाने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:49 से 17:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.