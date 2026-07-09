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9 जुलाई 2026 का पंचांग: गुरुवार को अश्विनी नक्षत्र में करें शुभ कार्य, मिलेगा भगवान का आशीर्वाद

आज आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है.

THURSDAY 9TH JULY 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 9 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 09 जुलाई, 2026 गुरुवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए, हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.

9 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी
  6. योग : सुकर्म
  7. नक्षत्र : अश्विनी
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : मेष
  10. सूर्य राशि : मिथुन
  11. सूर्योदय : 05:28:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:23:00 PM
  13. चंद्रोदय : 01:36 ए एम,
  14. चंद्रास्त : 02:11 पी एम
  15. राहुकाल : 14:10 से 15:54
  16. यमगंड : 05:28 से 07:13

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो जुड़वा देवता है और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है. इसका स्वामी ग्रह केतु है. यह नक्षत्र यात्रा करने, हीलिंग, ज्वैैैलरी बनाने, अध्ययन की शुरुआत, वाहन खरीदने/बेचने के लिए अच्छा माना जाता है. नक्षत्र का वर्ण हल्का और तेज होता है. खेल, सजावट और ललित कला, व्यापार, खरीदारी, शारीरिक व्यायाम, गहने पहनने और निर्माण या व्यापार शुरू करने, शिक्षा और शिक्षण, दवाएं लेने, ऋण देने और लेने, धार्मिक गतिविधियों, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने के लिए भी इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज 14:10 से 15:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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