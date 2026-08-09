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9 अगस्त 2026 का पंचांग: रविवार को शुभ पहर में करें भगवान विष्णु की आराधना, मिलेगा मनचाहा फल

आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर जगत के पालनहार का अधिकार है.

SUNDAY 9TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
रविवार 9 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 09 अगस्त, 2026 रविवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

9 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  • दिन : रविवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  • योग : व्यघात
  • नक्षत्र : मृगशीर्ष
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : मिथुन
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:46:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:07:00 PM
  • चंद्रोदय : 02:42 AM, अगस्त 10
  • चंद्रास्त : 04:18 PM
  • राहुकाल : 17:27 से 19:07
  • यमगंड : 12:26 से 14:06

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:27 से 19:07 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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