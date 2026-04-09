ETV Bharat / spiritual

9 अप्रैल 2026 का पंचांग: गुरुवार को बाधाओं पर काबू पाने को बनाएं योजना, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 09 अप्रैल, 2026 गुरुवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : वैशाख पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी दिन : गुरुवार तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी योग : परिध नक्षत्र : मूल करण : विष्टि चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि :मीन सूर्योदय : 06:02:00 AM सूर्यास्त : 06:43:00 PM चंद्रोदय :25:27:25 चंद्रास्त :11:18:02 राहुकाल : 13:58 से 15:33 यमगंड : 06:02 से 07:37

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण और नए कार्यों की शुरुआत से बचना बेहतर माना जाएगा. अनावश्यक विवाद, जोखिम भरे निर्णय और जल्दबाज़ी से दूर रहना लाभकारी रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:58 से 15:33 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.