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8 सितंबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों की बनाएं योजना, दान करने से कटेंगे कष्ट

हैदराबाद: आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.

विक्रम संवत : 2083

मास : भाद्रपद

पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी

दिन : मंगलवार

तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी

योग : परिध

नक्षत्र : पुष्य

करण : तैतिल

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : 06:02:00 AM

सूर्यास्त : 06:35:00 PM

चंद्रोदय : 03:59 AM, सितम्बर 09 चन्द्रास्त

चंद्रास्त :04:44 PM

राहुकाल : 15:27 से 17:01

यमगंड : 10:44 से 12:18

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति है और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:27 से 17:01 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.