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8 अक्टूबर 2026 का पंचांग: आज जगत के पालनहार की करें पूजा, मिलेगी आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 08 अक्टूबर, 2026 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है.

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन : गुरुवार तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी योग : शुक्ल नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी करण : गर चंद्र राशि : सिंह सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : 06:18:00 AM सूर्यास्त : 05:59:00 PM चंद्रोदय : 04:54 ए एम, अक्टूबर 09 चंद्रास्त : 4:29 PM राहुकाल : 13:36 से 15:04 यमगंड : 06:18 से 07:45

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव हैं और शासक ग्रह शुक्र है. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है. भगवान की उपासना करने, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के अलावा नए परिधान या ज्वैलरी पहनने के लिए यह नक्षत्र शुभ है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:36 से 15:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.