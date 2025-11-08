ETV Bharat / spiritual

8 नवंबर 2025 का पंचांग: मार्गशीर्ष महीने की तृतीया तिथि पर करें नए निर्माण, जानें राहुकाल

हैदराबाद: आज 08 नवंबर, 2025 शनिवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2081

मास : मार्गशीर्ष

पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया

दिन : शनिवार

तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया

योग : शिव

नक्षत्र : मृगशीर्ष

करण : विष्टि

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : तुला

सूर्योदय : सुबह 06:48 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:58 बजे

चंद्रोदय : रात 07.59 बजे

चंद्रास्त : सुबह 09.49 बजे

राहुकाल : 09:35 से 10:59

यमगंड : 13:46 से 15:10

शुभ समारोह के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा और इसके शासक ग्रह मंगल हैं. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:35 से 10:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.