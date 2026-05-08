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8 मई 2026 का पंचांग: शुक्रवार की तिथि पर शुभ कार्यों को मत टालें, शुभ पहर में करें पूजा

हैदराबाद: आज 08 मई, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी दिन : शुक्रवार तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी योग : शुभ नक्षत्र : उत्तराषाढा करण : वणिज चंद्र राशि : मकर सूर्य राशि : मेष सूर्योदय : 05:34:00 AM सूर्यास्त : 07:01:00 PM चंद्रोदय : 00:44, चंद्रास्त : 10:24 राहुकाल : 10:37 से 12:17 यमगंड : 15:39 से 17:20

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य है. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव है. आज स्थिरता, जिम्मेदारी और लक्ष्य पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है. सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कार्यों में प्रगति के योग बनते हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र होने से दीर्घकालिक योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल समय माना जाएगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:37 से 12:17 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.