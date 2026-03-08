8 मार्च 2026 का पंचांग: रविवार को मनाई जाएगी रंग पंचमी, जमकर खेलें रंग
चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तीर्थ यात्रा के लिए उपयुक्त है. जानें, राहुकाल और शुभपहर.
Published : March 8, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 08 मार्च, 2026 रविवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है. आज रंग पंचमी भी है.
8 मार्च का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : चैत्र
- पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
- दिन : रविवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी
- योग : ध्रुव
- नक्षत्र : स्वाति
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : तुला
- सूर्य राशि : कुंभ
- सूर्योदय : सुबह 06:39 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:25 बजे
- चंद्रोदय : रात 11.08 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 09.04 बजे
- राहुकाल : 16:56 से 18:25
- यमगंड : 12:32 से 14:00
अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:56 से 18:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.