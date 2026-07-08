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8 जुलाई 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, राहुकाल से बचें

हैदराबाद: आज 08 जुलाई, 2026 बुधवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष अष्ठमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप कालभैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्ठमी

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष अष्ठमी

योग : अतिगंड

नक्षत्र : रेवती

करण : कौलव

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:28:00 AM

सूर्यास्त : 07:23:00 PM

चंद्रोदय : 12:53 ए एम,

चंद्रास्त : 01:09 पी एम

राहुकाल : 12:26 से 14:10

यमगंड : 07:12 से 08:57

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध है. देवता पूषा है. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:26 से 14:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.