8 फरवरी 2026 का पंचांग: रविवार को बाधाओं को काबू पाने की बनाएं योजना, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 08 फरवरी, 2026 रविवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है. आज भानु सप्तमी है.

विक्रम संवत : 2082

मास : फाल्गुन

पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी

योग : गंड

नक्षत्र : स्वाति

करण : विष्टि

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : मकर

सूर्योदय : सुबह 07:06 बजे

सूर्यास्त : शाम 06:05 बजे

चंद्रोदय : देर रात 12.23 बजे (9 फरवरी)

चंद्रास्त : सुबह 10.33 बजे

राहुकाल : 16:42 से 18:05

यमगंड : 12:35 से 13:58

अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:42 से 18:05 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.