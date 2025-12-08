ETV Bharat / spiritual

सोमवार 8 दिसंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग पर करें गणेशजी की पूजा, सारे कष्ट होंगे दूर

हैदराबाद: आज 08 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : पौष

पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी

दिन : सोमवार

तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी

योग : ब्रह्म

नक्षत्र : पुष्य

करण : बलव

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : वृश्चिक राशि

सूर्योदय : सुबह 07:08 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:54 बजे

चंद्रोदय : शाम 09.05 बजे

चंद्रास्त : सुबह 10.23 बजे

राहुकाल : 08:28 से 09:49

यमगंड : 11:10 से 12:31

आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:28 से 09:49 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.