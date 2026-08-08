8 अगस्त 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों के लिए दिन बेहद शुभ, राहुकाल से बचें
आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है.
Published : August 8, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 08 अगस्त, 2026 शनिवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.
8 अगस्त का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : श्रावण
- पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी
- दिन : शनिवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी
- योग : ध्रुव
- नक्षत्र : रोहिणी
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : वृषभ
- सूर्य राशि : कर्क
- सूर्योदय : 05:45:00 AM
- सूर्यास्त : 07:08:00 PM
- चंद्रोदय : 01:35 ए एम, अगस्त 09 चन्द्रास्त
- चंद्रास्त : 03:12 पी एम
- राहुकाल : 09:06 से 10:46
- यमगंड : 14:07 से 15:47
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेगा. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:06 से 10:46 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.