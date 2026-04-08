ETV Bharat / spiritual

8 अप्रैल 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि पर मंगल का शासन, शुभ कार्य के लिए दिन अच्छा

वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि पर चिकित्सा संबंधी कार्य के लिए अच्छी है. विस्तार से जानें.

WEDNESDAY 8TH APRIL 2026 KA PANCHANG
बुधवार 8 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 08 अप्रैल, 2026 बुधवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

8 अप्रैल का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : वैशाख
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी
  • योग : वरियान
  • नक्षत्र : ज्येष्ठा
  • करण : गर
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि :मीन
  • सूर्योदय : 06:03:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:43:00 PM
  • चंद्रोदय :24:39:42
  • चंद्रास्त :10:24:52
  • राहुकाल : 12:23 से 13:58
  • यमगंड : 07:38 से 09:13

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी रखना आवश्यक रहेगा. क्रोध और जल्दबाजी से बचकर धैर्य के साथ निर्णय लेना अधिक लाभकारी रहेगा. शांत मन से किए गए कार्यों में ही सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:23 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

WED 8TH APRIL 2026 KA PANCHANG
बुधवार 8 अप्रैल 2026 का पंचांग
TODAY 8TH APRIL 2026 KA PANCHANG
आज 8 अप्रैल 2026 का पंचांग
AAJ 8TH APRIL 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.