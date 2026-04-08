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8 अप्रैल 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि पर मंगल का शासन, शुभ कार्य के लिए दिन अच्छा

हैदराबाद: आज 08 अप्रैल, 2026 बुधवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : वैशाख

पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी

योग : वरियान

नक्षत्र : ज्येष्ठा

करण : गर

चंद्र राशि : वृश्चिक

सूर्य राशि :मीन

सूर्योदय : 06:03:00 AM

सूर्यास्त : 06:43:00 PM

चंद्रोदय :24:39:42

चंद्रास्त :10:24:52

राहुकाल : 12:23 से 13:58

यमगंड : 07:38 से 09:13

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी रखना आवश्यक रहेगा. क्रोध और जल्दबाजी से बचकर धैर्य के साथ निर्णय लेना अधिक लाभकारी रहेगा. शांत मन से किए गए कार्यों में ही सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:23 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.