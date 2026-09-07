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7 सितंबर 2026 का पंचांग: सोमवार को भोलेनाथ पर चढ़ाएं जल, मनोकामना होगी पूरी

आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है.

MONDAY 7TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
सोमवार 7 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 07 सितंबर, 2026 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

7 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  6. योग : व्यतिपात
  7. नक्षत्र : पुनर्वसु
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 06:01:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:36:00 PM
  13. चंद्रोदय : 02:52 AM, सितम्बर 08
  14. चंद्रास्त : 04:01 PM
  15. राहुकाल : 07:36 से 09:10
  16. यमगंड : 10:44 से 12:19

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:36 से 09:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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