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7 अक्टूबर 2026 का पंचांग: आज विघ्नहर्ता भगवान गणेश की करें पूजा, काम होंगे सफल

हैदराबाद: आज 07 अक्टूबर, 2026 बुधवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.

विक्रम संवत : 2083

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी

योग : शुभ

नक्षत्र : मघा

करण : कौलव

चंद्र राशि : सिंह

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:17:00 AM

सूर्यास्त : 06:00:00 PM

चंद्रोदय : 03:54 AM, 8 अक्टूबर

चंद्रास्त : 3:57 PM

राहुकाल : 12:09 से 13:37

यमगंड : 07:45 से 09:13

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण है और नक्षत्र स्वामी केतु है. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:09 से 13:37 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.