7 नवंबर 2025 का पंचांग: मार्गशीर्ष महीने का आज रोहिणी व्रत, वायु देव तिथि के देवता

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि तीर्थयात्रा के लिए अच्छी है. विस्तार से जानिए.

FRIDAY 7TH NOV 2025 KA PANCHANG
शुक्रवार 7 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
हैदराबाद: आज 07 नवंबर, 2025 शुक्रवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है. इस तिथि के देवता वायु हैं, जो धरती पर मौजूद हवा के देवता हैं. यह तिथि नए भवन निर्माण के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए अच्छी मानी जाती है. आज रोहिणी व्रत है.

7 नवंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : मार्गशीर्ष
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वितीया
  6. योग : परिध
  7. नक्षत्र : रोहिणी
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : वृषभ
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : सुबह 06:47 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 05:58 बजे
  13. चंद्रोदय : शाम 06.55 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 08.37 बजे
  15. राहुकाल : 10:59 से 12:23
  16. यमगंड : 15:10 से 16:34

देवताओं की स्थापना के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:59 से 12:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

आज 7 नवंबर 2025 का पंचांग
शुक्रवार 7 नवंबर 2025 का पंचांग
TODAY 7TH NOVEMBER 2025 KA PANCHANG
FRIDAY 7TH NOV 2025 KA PANCHANG
AAJ 7TH NOVEMBER 2025 KA PANCHANG

