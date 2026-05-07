7 मई 2026 का पंचांग: गुरुवार का दिन संपत्ति से जुड़े काम के लिए अच्छा, राहुकाल से बचें
ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि पर मंगल का शासन है. शुभपहर में करें पूजा, मिलेगा लाभ.
Published : May 7, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 07 मई, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.
7 मई का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : ज्येष्ठ
- पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
- दिन : गुरुवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी
- योग : साध्य
- नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : धनु
- सूर्य राशि : मेष
- सूर्योदय : 05:35:00 AM
- सूर्यास्त : 07:00:00 PM
- चंद्रोदय : 00:06
- चंद्रास्त : 09:26
- राहुकाल : 13:58 से 15:39
- यमगंड : 05:35 से 07:16
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. आज आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है. शुक्र के प्रभाव से आकर्षण, रचनात्मकता और संबंधों में मधुरता बढ़ने के योग बनते हैं. वरुण देव के प्रभाव से भावनात्मक गहराई और नए अवसरों को अपनाने की क्षमता मजबूत होगी.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:58 से 15:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.