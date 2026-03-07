ETV Bharat / spiritual

7 मार्च 2026 का पंचांग: शनिवार का दिन शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं है, संभलकर रहें

हैदराबाद: आज 07 मार्च, 2026 शनिवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : चैत्र

पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी

दिन : शनिवार

तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी

योग : वृद्धि

नक्षत्र : चित्रा

करण : बव

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : कुंभ

सूर्योदय : 06:41 बजे

सूर्यास्त : 06:24 बजे

चंद्रोदय : रात 10.10 बजे

चंद्रास्त : सुबह 08.32 बजे

राहुकाल : 09:36 से 11:04

यमगंड : 14:00 से 15:28

यात्रा करने के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:36 से 11:04 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.