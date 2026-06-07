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7 जून 2026 का पंचांग: रविवार को शुभ पहर में करें पूजा, जीवन की बाधाओं से मिलेगी मुक्ति

हैदराबाद: आज 07 जून, 2026 रविवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी

योग : वैद्रुति

नक्षत्र : धनिष्ठा

करण : विष्टि

चंद्र राशि : कुंभ

सूर्य राशि : वृषभ

सूर्योदय : 05:21:00 AM

सूर्यास्त : 07:18:00 PM

चंद्रोदय : 00:21,

चंद्रास्त : 11:09

राहुकाल : 17:33 से 19:18

यमगंड : 12:20 से 14:04

आज का नक्षत्र

आज चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. धनिष्ठा नक्षत्र समृद्धि, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और प्रगति का प्रतीक माना जाता है. यह नक्षत्र आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अपने कार्यों में सक्रियता दिखाने के लिए प्रेरित करता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:33 से 19:18 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.