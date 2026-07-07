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7 जुलाई 2026 का पंचांग: मंगलवार को बनाएं योजना, होंगे सफल

आज आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है.

TUESDAY 7TH JULY 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 7 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है.

7 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी
  6. योग : शोभन
  7. नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : मीन
  10. सूर्य राशि : मिथुन
  11. सूर्योदय : 05:27:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:24:00 PM
  13. चंद्रोदय : 12:16 ए एम,
  14. चंद्रास्त : 12:12 पी एम
  15. राहुकाल : 15:55 से 17:39
  16. यमगंड : 10:41 से 12:26

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह, या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:55 से 17:39 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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