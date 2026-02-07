ETV Bharat / spiritual

7 फरवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का शुभ संयोग

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों और चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए अच्छी है.

SATURDAY 7TH FEB 2026 KA PANCHANG
शनिवार 7 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 07 फरवरी, 2026 शनिवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवा शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है.

7 फरवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : फाल्गुन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी
  6. योग : शूल
  7. नक्षत्र : चित्रा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : मकर
  11. सूर्योदय : सुबह 07:07 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:04 बजे
  13. चंद्रोदय : रात 11.27 बजे
  14. चंद्रास्त : सुबह 10.03 बजे
  15. राहुकाल : 09:51 से 11:13
  16. यमगंड : 13:57 से 15:20

यात्रा के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:51 से 11:13 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 7 फरवरी 2026 का पंचांग
शनिवार 7 फरवरी 2026 का पंचांग
TODAY 7TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG
SATURDAY 7TH FEB 2026 KA PANCHANG
AAJ 7TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.