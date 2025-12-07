ETV Bharat / spiritual

रविवार 7 दिसंबर 2025 का पंचांग: अखुरथ संकष्टी पर बन रहा रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग

पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी है. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

SUNDAY 7TH DEC 2025 KA PANCHANG
रविवार 7 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 07 दिसंबर, 2025 रविवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है. इस तिथि के देवता अग्नि हैं. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए अच्छी मानी जाती है. आज अखुरथ संकष्टी है. इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

7 दिसंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : पौष
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतीया
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष तृतीया
  6. योग : शुक्ल
  7. नक्षत्र : आर्द्रा
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : वृश्चिक राशि
  11. सूर्योदय : 07:07 बजे
  12. सूर्यास्त : 05:54 बजे
  13. चंद्रोदय : शाम 07.55 बजे
  14. चंद्रास्त :सुबह 09.33 बजे
  15. राहुकाल : 16:33 से 17:54
  16. यमगंड : 12:30 से 13:51

इस नक्षत्र में यात्रा और खरीदारी से बचें
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु हैं. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है. हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:33 से 17:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

