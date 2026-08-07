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7 अगस्त 2026 का पंचांग: शुक्रवार को किसी भी कीमत पर ना करें शुभ कार्य, ये है वजह

आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है.

FRIDAY 7TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 7 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 07 अगस्त, 2026 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए, हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.

7 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी
  • योग : व्रुद्धी
  • नक्षत्र : कृतिका
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : वृषभ
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:44:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:09:00 PM
  • चंद्रोदय : 12:35 AM, अगस्त 08
  • चंद्रास्त : चन्द्रास्त 02:02 PM
  • राहुकाल : 10:46 से 12:26
  • यमगंड : 15:47 से 17:28

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है। किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:46 से 12:26 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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