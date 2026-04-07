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7 अप्रैल 2026 का पंचांग: मंगलवार को राहुकाल में ना करें शुभ कार्य, नहीं मिलेगा फल

वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर नागों के देवता का अधिकार, जानें शुभ पहर.

TUESDAY 7TH APRIL 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 7 अप्रैल 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 07 अप्रैल, 2026 मंगलवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

7 अप्रैल का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : वैशाख
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी
  6. योग : व्यतिपात
  7. नक्षत्र : ज्येष्ठा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : वृश्चिक
  10. सूर्य राशि : मीन
  11. सूर्योदय : 06:04:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:42:00 PM
  13. चंद्रोदय :23:48:23
  14. चंद्रास्त :09:35:10
  15. राहुकाल : 15:33 से 17:08
  16. यमगंड : 10:49 से 12:23

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, इसलिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से कार्य करने का संकेत देता है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाज़ी से बचें और वाद-विवाद या तनाव से दूर रहने का प्रयास करें. धैर्य और संयम बनाए रखते हुए काम करने से संभावित समस्याओं को कम किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:33 से 17:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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