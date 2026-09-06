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6 सितंबर 2026 का पंचांग: आज का दिन बेहद शुभ, सूर्य देव को जल चढ़ाने से मिलेगा मनचाहा फल

हैदराबाद: आज 06 सितंबर, 2026 रविवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2083

मास : भाद्रपद

पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी

योग : सिद्धि

नक्षत्र : आर्द्रा

करण : वणिज

चंद्र राशि : मिथुन

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : 06:01:00 AM

सूर्यास्त : 06:38:00 PM

चंद्रोदय : 01:42 AM, सितम्बर 07

चंद्रास्त : 03:07 PM

राहुकाल : 17:03 से 18:37

यमगंड : 12:19 से 13:54

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. दुश्मनों से लड़ने, विष संबंधी काम करने, आत्माओं का आह्वान करने, किसी कार्य से खुद को अलग करने या खंडहर गिराने के अलावा बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद पाने के लिए यह नक्षत्र अच्छा माना जाता है, हालांकि यात्रा और खरीदारी से इस नक्षत्र में बचना चाहिए.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:03 से 18:37 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.