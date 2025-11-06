6 नवंबर 2025 का पंचांग: प्रतिप्रदा तिथि पर मां दुर्गा का शासन, शुभ कार्य से परहेज करें
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के लिए अच्छी है. विस्तार से जानिए.
Published : November 6, 2025 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 06 नवंबर, 2025 गुरुवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए। आज मासिक कार्तिगई है.
6 नवंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : मार्गशीर्ष
- पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- दिन : गुरुवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- योग : व्यतिपात
- नक्षत्र : भरणी
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : मेष
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : सुबह 06:47 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:59 बजे
- चंद्रोदय : शाम 05.59 बजे
- चंद्रास्त : सुबह 07.22 बजे
- राहुकाल : 13:46 से 15:10
- यमगंड : 06:47 से 08:11
शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेंगे. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम और शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह हैं. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवा बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. इस नक्षत्र में हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने संबंधी कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:46 से 15:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.