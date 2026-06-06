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6 जून 2026 का पंचांग: शनिवार की तिथि पर मंगल का शासन, जमीन से जुड़े कार्य करें

हैदराबाद: आज 06 जून, 2026 शनिवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी दिन : शनिवार तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी योग : एन्द्र नक्षत्र : श्रवण करण : गर चंद्र राशि : मकर सूर्य राशि : वृषभ सूर्योदय : 05:21:00 AM सूर्यास्त : 07:18:00 PM चंद्रोदय : 23:51 चंद्रास्त : 10:12 राहुकाल : 08:50 से 10:35 यमगंड : 14:04 से 15:48

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, श्रवण नक्षत्र सुनने, सीखने, संवाद और ज्ञान अर्जित करने का प्रतीक है. इसकी गतिशील ऊर्जा आज आपको नई जानकारी प्राप्त करने, योजनाओं में प्रगति करने और महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है. आज का दिन अनुभवी लोगों की सलाह लेने, धैर्यपूर्वक निर्णय करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:50 से 10:35 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.