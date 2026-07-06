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6 जुलाई 2026 का पंचांग: सोमवार को क्या है ग्रह-नक्षत्रों की चाल, जानें राहुकाल और शुभ पहर

हैदराबाद: आज 06 जुलाई, 2026 सोमवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवाई शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी

दिन : सोमवार

तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी

योग : सौभाग्य

नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा

करण : वणिज

चंद्र राशि : कुंभ

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:27:00 AM

सूर्यास्त : 07:24:00 PM

चंद्रोदय : 11:42 पी एम

चंद्रास्त : 11:17 ए एम

राहुकाल : 07:12 से 08:56

यमगंड : 10:41 से 12:25

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:12 से 08:56 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.